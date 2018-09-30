Kazada bir aile yok oldu

Karaman
'ın
Ermenek ilçesinde, yaşanan kazada 4 kişilik aile can verdi. Kaza, dün 17.15 sıralarında Ermenek-Başyayla Karayolu'nda meydana geldi. Gardiyan Murat Koraş
idaresindeki araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Sürücü Murat Koraş (31) ile kızı İkra (3) olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan hamile eşi Ebru Koraş
(33) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ebru Koraş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 5.5 aylık hamile Koraş'ın karnındaki bebeğinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.