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Kopan düğme katili ele verdi

Bağcılar’da komşusunu öldüren şüpheliyi, i işlediği evde düşürdüğü hırkasının düğmesi yakalattı. Zanlı, cinayeti itiraf etti

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Kopan düğme katili ele verdi
Bağcılar'da 7 ay önce işlenen , öldürülen kadının evinde bulunan fildişi bir hırka düğmesi ve tırnak aralarındaki DNA örneklerinden çözüldü. Sosyal medya hesabına koyduğu düğmesi kopuk hırka fotoğrafı ile yakalanan katil zanlısı, operasyonla ele geçirildi. Cinayeti itiraf eden 21 yaşındaki Ali G., kuzenine doğum günü hediyesi almak için üst kat komşusu Tatyana Açan'dan (54) para istediğini, vermeyince bıçakladığını ve evden çaldığı paralarla kuzenine doğum günü hediyesi olarak elektronik sigara aldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Ali G. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Moldova asıllı Türk vatandaşı Açan, iş çıkışı Çınar Mahallesi'ndeki evlerine gelen eşi tarafından ölü olarak bulunmuştu.
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Kopan düğme katili ele verdi
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