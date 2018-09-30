Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tarihi!

Geçtiğimiz yıllarda 9 günlük tatil yapma imkânı bulan vatandaşlar bu önemli günün gelecek yıl hangi tarihe geleceğini merakla bekliyordu. Tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan birçok kişi 'Kurban Bayramı ne zaman' sorusunun cevabını arıyordu. Diyanet, merakla beklenen bu soruya yanıt verdi. 2019 Kurban Bayramı tarihi ve tüm ayrıntılar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Arefe Günü: 10 Ağustos Cumartesi

Günü 11 Ağustos Pazar Günü 12 Ağustos Pazartesi Günü 13 Ağustos Salı Günü 14 Ağustos Çarşamba

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..