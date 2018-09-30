Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Tropik fırtına konusunda uyarı geldi - Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Ülkenin batı bölümünde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına alarmı sonrasında, milyonlarca birey 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arar oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, ülke geneline ilişkin son hava durumu tahmin raporlarını sabah saatlerinde duyurdu. Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden de beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU DUYURUSU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri Antalyalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TROPİKAL FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tropik fırtına açıklaması geldi. Açıklamada ''Fırtına Ege kıyılarını etkilemeden kuzeye yönelecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarı azalacak. Çiftçiler, denizciler ve balıkçılar uyarıları takip etsin'' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor" dedi.

Hava durumuna ilişkin diğer detaylar için ilerleyiniz.