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Mutfakta kokusu nasıl gider? Balık kokusu nasıl giderilir?

Lezzeti ve mucizevi faydaları ile en sevdiğimiz besinler arasında yer alır. Hele ki soğan ve limon ile birleştiğinde lezzetini unutmayız. Kış aylarının gelmesi ile birlikte mutfakta pişirmeye başlayanlar kokusundan ise oldukça rahatsız olurlar. Bilindiği gibi balık kokusu uzun bir süre evlerimizden gitmez. Bu da evde balık pişirmenin tek kötü yanı diyebiliriz. Peki balık kokusu nasıl gider?

Giriş Tarihi: 30.9.2018 11:08
Mutfakta balık kokusu nasıl gider? Balık kokusu nasıl giderilir?

Mutfakta pişirmek isteyenlerin tek rahatsız olduğu nokta uzun bir süre gitmeyecek kokudur. Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan bu besini ne kadar koku yapsa da mutfaklarımızdan eksik etmeyiz. Çünkü hem lezzet açısından hem de faydaları açısından besin değeri olarak bizler için çok önemlidir. Mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz ve balık kokusu nasıl gider?

BALIK KOKUSU NASIL GİDER?

Balık kokusundan kurtulmak ve piştiğinde rahatlıkla bu besini tüketmek için pratik çözümleri aşağıda derledik.

Balık kızarttıktan sonra bir tencere dolusu suya sirke katarak kaynatmaya başlayınız. Sirkeli su kaynarken hoş bir koku vermek için limon suyu da sıkabilirsiniz. Eğer limon yok ise defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfilde ekleyebilirsiniz. Bu mutfaktaki balık kokusu yerine güzel bir koku etrafa yayacaktır.

Balık kızartırken bir tencerede şeker kaynatırsanız yine etraftaki kokuyu giderecektir.

Tüm balıkları kızarttıktan sonra tavaya birkaç damla limon damlatmanın da etkisi büyük olacaktır. Etraftaki balık kokusunu giderecektir.

Eğer ızgara yönetimi ile pişiriyorsanız balıkların arasında defne yaprağı ve taze nane yaprağı koymanızda fayda olacaktır.

BALIK ÇEŞİTLERİ

Mercan

Lüfer

Kalkan

Barbun

Hamsi

Çupra

Levrek

İstavrit

Kefal

Kolyoz

Kupes

Mezgit

Orkinos

Palamut

Sardalya

Uskumru

Çaça

Kılıç

Tekir

Trança

Kırlangıç

Sinarit

Karagöz

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