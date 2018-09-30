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nasıl okunur? Nazara karşı okunacak dualar!

İnsanların nazarından, göz değmesinden korunmak için sık sık okunacak dualar vardır. Alimler nazar değmelerine karşı okunacak dualar önermişlerdir. , İhlas Suresi, nas ve felak suresi de nazardan korunmak için etkilidir. ve ona karşı okunacak duaları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 11:09
Nazar duası nasıl okunur? Nazara karşı okunacak dualar!

Müslümanlar göz değmelerine karşı korunabilmek için bazı dualar ve sureleri okumaktadır. , ihlas suresi, nas ve felak sureleri bunlardan bazılarıdır ve okunmasının etkili olduğu söylenir. Nazara karşı okunacak duaları bu başlık altında derledik. Konu ile ilgili araştırma yapanlar ve önemi hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirler.

NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) göz değmesine karşı korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah'a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah'tan şifa istenebilir.

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

KALEM SURESİ 51. VE 52. AYETLER

Türkçe Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı:

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

FELAK VE NAS SURESİ

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak. 2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

FELAK SURESİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs. 2- Meliki'n-nâs.

3- İlâhi'n-nâs.

4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.

6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)

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Nazar duası nasıl okunur? Nazara karşı okunacak dualar!
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