Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

'de aynı yöne giden pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 07:55
Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

, saat 04.00 sıralarında -Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. (34) yönetimindeki 26 EB 434 plakalı otomobil, aynı yöne giden (52) yönetimindeki 26 AAU 755 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Otay ile yanındaki Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

3 kişinin sıkışan cesetleri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Gani Serven jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN