Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? - 2019 Ramazan Bayramı tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan Bayramı tarihi yayınladı. Resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile merak edilen bu soru yanıtını buldu. İslam âleminin her yıl birlik, beraberlik içerisinde geçirdiği bu önemli günün tarihi gelecek sene olmasına rağmen şimdiden araştırılıyor.

Tatil planı yapacak olan vatandaşlar bugünü fırsat bilerek erken rezervasyon işlemlerine başlayacak. Bayramda tatil planı yapanlar 2019 Ramazan Bayramı tarihi bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet'ten yayınlanan takvime göre Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bu gelişmelere göre uzun bir tatil dönemi sizleri bekleyebilir. Cuma günü de resmi tatil olarak kabul edilmesi durumunda yaklaşık 1 haftalık bir tatil söz konusu olacak. İlerleyen dönemlerde bu konu netlik kazanacak

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 4 HAZİRAN SALI

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 6 HAZİRAN PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

* Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

* Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için... Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

* Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

* Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Ramazan Bayramın mübarek olsun...

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Bayramınız mübarek olsun.

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Bayramınız bereketli olsun!

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

* Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

* Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramın mübarek olsun.

* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

* Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!