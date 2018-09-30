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Sedanur inde 2 tutuklama daha

FURKAN NEHRİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Sedanur cinayetinde 2 tutuklama daha
Kars'ın Kağızman ilçesinde canice katledilen 9 yaşındaki i ile ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cinayete kurban giden Sedanur Güzel'in, cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, patolojik inceleme sonucu belirlenecek. Talihsiz kızın komşusu Himmet Uç, geçen pazartesi günü, atv'de yayımlanan "" programına katıldıktan sonra gözaltına alınarak Kars'a getirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ertan Bozkurt da daha önce tutuklanmıştı.
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Sedanur cinayetinde 2 tutuklama daha
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