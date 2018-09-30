Sedanur cinayetinde 2 tutuklama daha

Kars'ın Kağızman ilçesinde canice katledilen 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayet
i ile ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cinayete kurban giden Sedanur Güzel'in, cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, patolojik inceleme sonucu belirlenecek. Talihsiz kızın komşusu Himmet Uç, geçen pazartesi günü, atv'de yayımlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert
" programına katıldıktan sonra gözaltına alınarak Kars'a getirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ertan Bozkurt da daha önce tutuklanmıştı.