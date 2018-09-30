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Son dakika: Meteoroloji'den o kentlere kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne, , , , Aydın, çevreleri ile ve 'un doğu ve 'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 21:58
Son dakika: Meteoroloji'den o kentlere kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı , 'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, 'nun batısı ile Giresun, ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, , , , Aydın, çevreleri iAntalyalya ve 'un doğu ve 'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden
kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji'den o kentlere kritik uyarı
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