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Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir istasyonunda su tankını temizlerken havasızlıktan bayılan ve boğulmak üzereyken kurtarılan (17), 13 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 07:18
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi

Korkunç olay, Aydın-Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarındaki bir istasyonunda 15 Eylül'de gerçekleşti.
Benzin istasyonunda arıza yapan 5 tonluk su tankını tamiri için içerisine giren , havasızlıktan bayıldı.
Talihsiz genç, bir süre sonra malzeme bırakmak için tankın yanına gelen ustası tarafından baygın halde bulundu.

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Olay yerisevk edilenlen ekiplerince su tankından çıkartılan Şengel, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 13 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şengel, hayata tutunamadı.


Gencin cenazesi, Telli Dede Mezarlığı'nda ailesini ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

YENİ ASIR

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Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
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