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ilk yılda dünya 2’ncisi

Birincisi düzenlenen , günlük 137 bin ortalama ziyaretçi sayısıyla, dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Teknofest ilk yılda dünya 2’ncisi

Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde ve Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda düzenlenen Havacılık, ve Teknoloji Festivali, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardı. Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturma hedefiyle 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda birincisi düzenlenen TEKNOFEST, 4 gün boyunca 7'den 77'ye 550 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Dünya gözüyle TEKNOFEST


TOPLAM 55 BİN KİŞİ GELDİ
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından dünyadaki diğer havacılık etkinliklerine katılım sayılarını yayınlayarak TEKNOFEST'in ilk yılında günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardığını açıkladı. Buna göre; 'de düzenlenen 'Bournemouth Air Festival 2018' 1 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile birinci, TEKNOFEST günlük ortalama 137 bin, toplamda 550 bin ziyaretçi sayısı ile ikinci, ABD'de düzenlenen 'EAA AirVenture Oshkosh' ise 600 bin ziyaretçi sayısı ile 3'üncü sırada yer aldı.

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Teknofest ilk yılda dünya 2’ncisi
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