23. Dönem POMEM başvuruları başladı! 2018 EGM ile POMEM başvuru şartları neler? Polis alımı başvurular nasıl yapılır?

Polis alımı ilanlarını takip eden ve polis olmak isteyenlere müjde! Daha önce 10 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve adaylar polislik başvuruları hakkında araştırmalara başladı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden duyurulan ilan neticesinde, 23. Dönem POMEM başvuruları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak çalışmak isteyen binlerce aday, POMEM başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, POMEM başvuru şartları neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde polis 23. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt verirken başvuru şartlarını da listeledik.

23. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl olarak alınacaktır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuru yapabileceği 23. Dönem POMEM polis alımı sürecinde, kadınlarda 162, erkeklerde ise 167 boy koşulu dikkat çekiyor. Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylardan lisans mezunları için 2017 ve 2018 KPSS puanı, Ön Lisans mezunları için ise 2016 KPSS puanı talep edilecek.

23. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI 2018

Polislik başvuruları ile ilgili detaylar için ilerleyen sayfalarımızı takip ediniz.