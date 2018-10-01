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’da kuyumcudaki hırsızlıkta ilginç diyalog!

DAMLA KAYAYERLİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 18:37
Bartın’da kuyumcudaki hırsızlıkta ilginç diyalog!

'da bir kuyumcuda tezgahta unutulan parayı hızlı el hareketi ile alan şüpheli M.G., Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince işyerindeki görüntülerin izlenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ile polis arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Bartın İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bartın'da bulunan bir kuyumcudaki hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, iki kişinin döviz alma ya da bozdurma işlemini yaptığı görüntüleri inceledi.

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

İzlenen görüntülerde bir kişinin yüklü parasını bozdururken 'sunu tezgâhın üzerinde unutması sonucu işyerinde bulunan diğer kişinin el çabukluğu ile parayı aldığı görüldü. Bunun üzerine Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bartın ilinde eşkâli belirlenen şahsı aramaya başladı. Şehirdeki kısa süreli arama sonucu M.G. isimli kişi Bartın şehrinin Yalı mevkiinde yakalandı.

"PARAM YOKTU DA ONDAN ALDIM!"

M.G. isimli şüpheli yakalandığı esnada polis ekipleri üst araması yapılacağı bilgisini verdikten sonra hırsızlık olayının yaşandığı işyerine gidip gitmediğini teyit etme amacıyla soru sordu. Şüpheli ve polis memuru arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

ŞÜPHELİDEN İLGİNÇ CEVAP: O PARA ARKADAŞIN

Şüphelinin üzerinden 50 Euro çıkması ardından polis memurunun sorduğu 'Bu para senin mi, kimin bu?' sorusuna M.G., 'Arkadaşın' cevabını verdi. Bunun üzerine parayı neden aldığını soran polisin sorusuna 'Param da ondan aldım' şeklinde veren şüpheli, polisin 'Hırsızlık yapmayın, hırsızlık ağır suç' uyarısı ardından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirlendi.

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Bartın’da kuyumcudaki hırsızlıkta ilginç diyalog!
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