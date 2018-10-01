Bodrum’da gezilecek ve görülmesi gereken 5 yer!

Hava sıcaklıklar��nın artması ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların birçoğu tatil için Muğla Bodrum'u tercih ediyor. Bodrum'da yapacağınız tatilde gitmişken gezip görmeniz gereken birçok yer bulunmaktadır.

BODRUM'DA GEZİLECEK VE GÖRÜLMESİ GEREKEN 5 YER

Türkiye'nin marka haline gelen turizm yeri Bodrum, her yıl yaz ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Serinlemek için denizi tercih edenler dışında güzelliği ile büyüleyen Bodrum'u da gezip görmeniz gerekir.

BODRUM KALESİ

Bodrum kalesi iki liman arasında kayalık bir alan üzerinde kurulmuştur. St. John Şövalyeleri tarafından 1402 yılında inşa edilen Bodrum Kalesi, Ortaçağ'dan kalma en iyi korunmuş kalelerden birisi olmasıyla ünlü.

GÜMÜŞLÜK

Küçük bir balıkçı kasabası olan Gümüşlük, antik Mydos kentinin kalıntıları üzerinde kurulu. Gümüşlük, dağın eteklerine oturmuş Eski Karakaya Köyü'ndeki Rum evleri, Koyunbaba'nın adalarının muhteşem manzarası, tarihi Kral Yolu üzerinden ulaşılan Gümüşlük Koyu'nun içindeki Tavşan Adası ve Yalı'nın eşsiz doğası ile Bodrum yarımadasının en özel noktasıdır.

YALIKAVAK

Bodrum'a 18 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak, Bodrum'un en önemli turizm beldelerinden biri olarak anılıyor. Yel değirmenleri, denizi, balığı ve narenciyesi ile ünlü olan Yalıkavak'ın bir diğer özelliği de, başlangıçta bir süngerci mahallesi olan ve yarımadanın en ünlü süngercilerinin doğduğu yer olması.

MYNDOS KAPISI

Kentin batısında, Halikarnassos'un giriş kapılarından biriydi. Myndos kapısı iki anıtsal kule ile onların ardında şehre girilen kapının yer aldığı bir iç avludan oluşmaktaydı. Bu kapının kuzeyinde yer alan surlar ile kulelerin onarımının birinci aşaması 1999 yılında tamamlanmıştır. Kapıya şehrin batı çıkışında bulunan Türk mezarlığının yanındaki Eski Kümbet yoluyla ulaşılıyor.

PEDASA ANTİK KENTİ

Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre dışında, Leleg şehirlerinden günümüze en iyi iyi şekilde korunarak gelmiş bir antik kenttir. Homeros'a göre Leleg halkı, Troya Savaşı sonrasında Halikarnassos bölgesine yerleşmişlerdir. Burada pek çok kent kuran Leleglerin en önemli şehirlerinden biri Pedesa'dır. Pedasa'da gerçekleştirilen kazılar sırasında tarihe ışık tutan pek çok önemli kalıntı bulunmuştur. Bölge halkı tarafından Gökçeler olarak anılan antik kent bölgesi, Athena Tapınağı, kale, sur duvarları ve kubbeli mezarlar gibi tarihi yapılardan kalıntılar içermektedir.