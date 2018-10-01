Bulunmaz Hint damadı, Türk kızıyla evlendi

Hintli işadamı gönlünü Türk kızına kaptırdı. Masallara konu olacak düğün Ege'nin incisi Bodrum'da yapıldı. Hintli milyoner Gurjit, Özge isimli Türk kızıyla bir süre önce aşk yaşamaya başladı. İyi anlaşan ikili, evlilik kararı aldı. Düğün için Bodrum'da bir lüks otel ayarlandı.

ÖZEL JETLE ALDIRDI

Bu özel gece için otelin tamamı kapatıldı. Hintli damat da ülkesindeki yakınlarını özel uçakla aldırdı. Gelin tarafı, Hintli akrabalarını uçaktan iner inmez karşıladı. Onlara Bodrum'u tanıttı ve ülkemizin güzelliklerini anlattı. Görkemli düğün ise önceki akşam yapıldı. Gelin ve damat iki ülkenin geleneklerine göre giyinip, kuşandı.

Daha sonra renkli müzikler eşliğinde danslar yapıldı. Düğüne katılan 300 konuk çifte alkış yağdırdı. Otel çalışanları ise davetlilerin masalarını Türk yemekleriyle donattı. Hintli konuklar yemeklerimize hayran kaldı. Sabaha kadar süren düğünün, 1 milyon euro'ya patladığı ortaya çıktı. Damadın bu faturayı tek seferde ödediği vurgulandı.

Dans pistinden ayrılmayan genç çift, sabaha kadar eğlendi. (Takvim)