Dayak yediğini iddia ettiği karısını dövmekten hapis cezası aldı

Adana 'da kendisini darbettiğini iddia ettiği eşiyle 4 kez davalık olan koca, karısını dövdüğü iddiasıyla yargılandığı başka bir davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da kendisini darbettiğini iddia ettiği eşiyle 4 kez davalık olan kocaya, karısını dövdüğü iddiasıyla yargılandığı başka bir davada 5 ay hapis cezası verildi.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz Sabit A. (42) katıldı.

Eşini saçlarından sürükleyerek darbettiği iddia edilen Sabit A. savunmasında, boşanma aşamasındaki karısı Ümmühan A'nın (25) kendisine iftira attığını ileri sürdü.

Eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sabit A, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme hakimi, Sabit A'ya "eşini kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

- "Dayağı yiyen ben cezayı alan yine ben"

Sabit A, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, eşinin kendisine uyguladığı şiddet davalarının devam ettiğini söyledi.

Bunların sonuçlanmasını beklediğini aktaran Sabit A, "Dayağı yiyen ben, cezayı alan yine ben. Beni darbettikten sonra karakola ya da savcılığa giderek dövüldüğünü söylüyor. Oysa dayağı yiyen benim. Hakime karımın bana iftira attığını söyledim ama 5 ay ceza almaktan kurtulamadım." ifadesini kullandı.

- Haklarındaki davalar sürüyor

Sabit A, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Ümmühan A. hakkında 5 kez evden 200 metre uzaklaştırma cezası aldırtmış, "yaralama ve hakaret" suçlarından yaptığı 3 suç duyurusu üzerine karısı hakkında "Eşe karşı silahla basit yaralama, hakaret ve çocuğa şiddetten" Adana 2, 8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açılmıştı.

Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan başka bir davada ise Sabit A'nın eşine ve üvey oğluna yönelik tehdit ve şiddet eylemlerinden 15 yıl, Ümmühan A'nın ise kocasına yönelik yaralamadan dolayı 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çift hakkında açılan bu davalar sürüyor.