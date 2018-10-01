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Dev yılan köylülerin kabusu oldu

merkeze bağlı Batmantaş köyünde görüldüğü ileri sürülen dev yılan köylüleri korkutuyor. Tokat merkeze 40 kilometre uzaklıkta suyu ve doğası ile ünlü Batmantaş köyü dev yılan efsanesi ile anılır oldu. Dev yılan anlatılanlara göre yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda soba borusu kalınlığında. Aylardır dilden dile anlatılan dev yılan nedeniyle köylüler korku yaşıyor. İddia edilen dev yılan bugüne kadar kimseye zarar vermemiş. Köylülerden bazıları yılanın gölet inşaatı nedeni ile yuvasının bozulmasından dolayı ortaya çıktığını tahmin ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 15:48
Dev yılan köylülerin kabusu oldu

BACA KALINLIĞINDA 3-4 METRE UZUNLUKTA

Köye yakın bir rüzgar elektrik santralinde çalışan Oğuzhan Güler, santralde çalışan arkadaşını köye bırakıp dönerken yol kenarında dev yılanı gördüğünü söyledi. İlk başlarda anlatılanlara inanmadığını ifade eden Güler, "Köyde büyük bir yılan olduğu ve çok büyük olduğu bahsediliyordu, efsane haline gelmişti. Tesadüfen bana da denk geldi. Dedikleri gibi büyük bacak kalınlığında 3-4 metre civarında uzunlukta. Genelde televizyonlarda gördüğümüz piton şeklinde idi.

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Dev yılan köylülerin kabusu oldu
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