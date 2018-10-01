Dev yılan köylülerin kabusu oldu

BACA KALINLIĞINDA 3-4 METRE UZUNLUKTA

Köye yakın bir rüzgar elektrik santralinde çalışan Oğuzhan Güler, santralde çalışan arkadaşını köye bırakıp dönerken yol kenarında dev yılanı gördüğünü söyledi. İlk başlarda anlatılanlara inanmadığını ifade eden Güler, "Köyde büyük bir yılan olduğu ve çok büyük olduğu bahsediliyordu, efsane haline gelmişti. Tesadüfen bana da denk geldi. Dedikleri gibi büyük bacak kalınlığında 3-4 metre civarında uzunlukta. Genelde televizyonlarda gördüğümüz piton şeklinde idi.