Dizi oyuncusunun evinde uyuşturucu bulundu

Adana
'da ?internet üzerinden yayımlanan "Karanlık Sınır" dizisinin oyuncusu Volkan Çokan'ın (35) Seyhan ilçesindeki evinde yapılan aramada esrar, uyuşturucu
hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Oyuncu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eve sokulan Narkotik köpeği, çekyat altına tepki verdi. Polis çekyatın içinde yaptığı aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 kalıp, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. "DİZİDE KULLANIYORDUK"
Çokan ifadesinde, uyuşturucu ve silahları dizide kullandıklarını, bu nedenle evinde olduğunu ileri sürdü. Çokan 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.