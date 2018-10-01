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Dizi oyuncusunun evinde bulundu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Dizi oyuncusunun evinde uyuşturucu bulundu
'da ?internet üzerinden yayımlanan "Karanlık Sınır" dizisinin oyuncusu Volkan Çokan'ın (35) Seyhan ilçesindeki evinde yapılan aramada esrar, hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Oyuncu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eve sokulan Narkotik köpeği, çekyat altına tepki verdi. Polis çekyatın içinde yaptığı aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 kalıp, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

"DİZİDE KULLANIYORDUK"
Çokan ifadesinde, uyuşturucu ve silahları dizide kullandıklarını, bu nedenle evinde olduğunu ileri sürdü. Çokan 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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Dizi oyuncusunun evinde uyuşturucu bulundu
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