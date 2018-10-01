Endonezya'daki deprem gözleri Pasifik Ateş Çemberi'ne çevirdi

Dünyadaki en yoğun deprem kuşağını, büyük depremlerin yüzde 81'inin meydana geldiği Pasifik Deprem Kuşağı oluşturuyor.

Yeryüzündeki aktif volkanların yaklaşık yüzde 75'inin yer aldığı, Büyük Okyanus Havzası'nı çevreleyen bu kuşağa "Pasifik Ateş Çemberi" adı da veriliyor.

Tüm depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı, en büyük depremlerin ise yüzde 81'i Pasifik Deprem Kuşağı'nda meydana geliyor. Bu kuşak, Büyük Okyanus'un Asya ve Amerika kıtalarına komşu olan levha sınırlarına denk geliyor.

Yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor.

- Pasifik Çemberi'ndeki depremlerden en fazla etkilenen ülkelerden biri de Endonezya

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde bin 200'den fazla kişinin ölümü üzerine gözler yeniden bölgeye çevrildi. Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini yer yer 3 ve 6 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda bu yıl temmuz ayı sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar yaşanan en yıkıcı depremlerden biri ise 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra bölgesinde 9,1 büyüklüğünde meydana gelmişti. Deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yaklaşık 15 yıldır meydana gelen en yıkıcı deprem ve tsunamiler şöyle sıralanıyor:

- 26 Aralık 2004: Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 9,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Güneydoğu Asya'da pek çok ülkeyi etkileyen tsunami felaketinde 168 bini Endonezyalı yaklaşık 230 bin kişi öldü.

- 28 Mart 2005: Endonezya'nın Nias Adası'nda 8,7 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 6 bin kişi yaralandı.

- 27 Mayıs 2006: Endonezya'nın Cava Adası'nda meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 6 bine yakın kişi öldü, 50 bin kadar kişi yaralandı.

-17 Temmuz 2006: Deniz dibinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından tsunami, Cava Adası'nın güneybatı kıyısında en az 650 can aldı, bine yakın kişi yaralandı.

- 2 Nisan 2007: Solomon Adaları'nın batısında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, 50 kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce kişinin de evsiz kalmasına neden oldu.

- 29 Eylül 2009: Pasifik'de Samoa Adaları'nda meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunamide yaklaşık 150 kişi öldü.

- 30 Eylül 2009: Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremde bin 100'den fazla kişi öldü.

- 27 Şubat 2010: Şili açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde en az 500 kişi yaşamını yitirdi.

- 11 Mart 2011: Japonya'nın kuzey kıyılarını vuran 8,9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami 18 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Deprem ve tsunami, Fukuşima Santrali'nde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden oldu.

- 22 Şubat 2011: Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 166 kişi yaşamını yitirdi.

- 1 Nisan 2014: Şili'nin kuzey kıyısı açıklarında kaydedilen 8,2 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü.

- 16 Nisan 2016: Ekvador'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, en az 28 bin kişi evsiz kaldı.

- 19 Eylül 2017: Meksika'nın orta kesiminde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 369 kişi yaşamını yitirdi.