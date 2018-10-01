Evlilik yıldönümü sözleri! En güzel romantik kısa ve uzun evlilik yıldönümü mesajları

Evlilik yıldönümü sözleri her gün binlerce kişi tarafından araştırılmaktadır. Dünya üzerinde milyonlarca evli çift vardır ve özellikle ilk evlilik yıldönümü çok önemlidir. İlk senenin sona ermesine sayılı günler kala sürpriz hazırlıkları başlar. Eşinize güzel bir hediye almak için uzunca düşündüğünüz kadar bu anlamlı günde ona güzel bir söz de söylemek için düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Aldığınız hediyeyi daha romantik bir boyuta buradan taşıyabilirsiniz. En güzel ve aşk dolu evlilik yıldönümü sözleri sabah.com.tr'de. Bu başlık altından duygularınıza tercüman olacak evlilik yıldönümü sözü seçeneklerini bulabilirsiniz. İşte evlilik yıldönümü mesajları…

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ SÖZLERİ - 2018

Seni her geçen gün daha da çok seviyorum. Bir yılı geride bıraktık. Bir ömür ellerini hiç bırakmayacağım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

Bu dünyada en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir ve ben bu dünyanın en mutlu kişisiyim. İyi ki varsın nice yıllarımız olsun sevgilim…

Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler Seni seviyorum.

Bir elmanın iki yarısı gibi yaşam boyu birbirimizi hep tamamlamamız dileğiyle. Mutluluklar aşkım.

Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun! Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardımızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem.

KISA VE UZUN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

Allah'a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara.

Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir. Seni çok seviyorum ve evliliğimizin. Yılında yıldönümümüzü kutlarım.

Bu kutlu anlarında yaşamamın solumayı bile unutuyorum; sanki ölümsüzlüğü tutuyorum!

ROMANTİK EVLİLİK YILDÖNÜMÜ SÖZLERİ

Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle...

Yıllar geçmiş olsa da evlilik yıldönümümüzden sana olan sevgim ilk günkü kadar taze aşkım seni çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Gözlerinin "Kahve'sinden" koy ömrüme, kırk yılın hatırına "Sen'de" kalayım! İyi ki ömrümün sahibi olmuşsun. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım

Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, nice aşk dolu yıllarımız olsun. Seni Seviyorum.

Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun

Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor Bir tanem. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.