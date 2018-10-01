Firari suçlulara Ulubatlı kıskacı

İstanbul
'da yapılan "Ulubatlı-6" adlı genel asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan ve aranan firari suçlular silah ve uyuşturucu
gibi suç unsurları ile yakalandı. Önceki gece gerçekleştirilen "Ulubatlı-6" isimli genel asayiş uygulamasında Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, havadan helikopter desteğiyle Aksaray, Horhor ve Kumkapı'da geniş kapsamlı bir denetim yaptı. Motosikletli polislerin de katıldığı ve iki saat süren uygulamalarda önceden saptanan işyerleri ve şüpheli araçlarda aramalar yapıldı. ARAÇTA TÜFEK
Şüpheli görülen kişiler ise Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinden geçirildi. Bazı otomobillerde pompalı tüfekler ve uyuşturucu maddeler bulundu. Denetim ve kontrollerde ele geçirilen suç unsurları incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.