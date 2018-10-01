Göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, dün Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu. Sahil Güvenlik
Komutanlığı ekipleri, 3'ü kadın 5 kişinin cesedini çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, botun batması sonucu karaya yüzerek ulaşan 2'si göçmen kaçakçısı 5 kişinin de kurtulduğu belirtildi. Açıklamada, karaya çıkanların ifadesine göre botta 12 kişinin olduğu değerlendirildiği ve kayıp oldukları iddia edilen 2 kişinin aranması çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.