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İçmeden çalmıyor

'da girdiği marketlerde içecek içerek hırsızlık yapan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde bir markete giren bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol ederken raflarda bulunan içeceklerden içti. Ekrem E. daha sonra içeceklerin boş kutusunu da raflara geri koydu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 09:52
İçmeden çalmıyor

Şahıs marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu iç çamaşırının içine koyarak çaldı. Olayın ardından market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını fark etti. Polisi arayan market sahibi şikayetçi oldu. Markete gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceledi. Polis, hırsızlık olayını Ekrem E.'nin (33) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığı, bu hırsızlık olaylarında da önce içecek içtiği sonra hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalandı.

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İçmeden çalmıyor
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