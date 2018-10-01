İçmeden çalmıyor

Şahıs marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu iç çamaşırının içine koyarak çaldı. Olayın ardından market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını fark etti. Polisi arayan market sahibi şikayetçi oldu. Markete gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceledi. Polis, hırsızlık olayını Ekrem E.'nin (33) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığı, bu hırsızlık olaylarında da önce içecek içtiği sonra hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU