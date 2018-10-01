İki kardeş denizde can verdi

Antalya
'nın Alanya ilçesinde denize giren ve yüzme bilmedikleri öğrenilen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. İddiaya gire yüzme bilmeyen Halil İmen (16) ve kardeşi Burhan İmen (15) denize girdi. Görgü tanıklarına göre bir süre sonra kardeşlerden biri suda çırpınmaya başlayınca diğer kardeş de yardıma koştu. Ancak her iki kardeş de bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Halil İmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Burhan İmen'in cesedi ise dalgıçlar tarafından bulundu. İki kardeşin yakınları gözyaşlarına boğuldu.