İyi geceler mesajları! Sevgiliye kısa, uzun, romantik, duygusal iyi geceler sözleri

İyi geceler mesajları, her gün araştırılan konulardan bir tanesi. Akşam saatlerini gelmesi ile gelenek haline gelen iyi geceler sözleri araması trend listesinde yerini alıyor. Kimisi sevgilisine duygusal ve romantik bir cümle kurmak isterken, bazıları da eşine, yakın arkadaşına, anne ve babaya güzel dileklerini iletiyor. Arayabileceğiniz her türlü iyi geceler mesajları seçeneklerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. Duygularınıza tercüman olacak birbirinden güzel iyi geceler sözleri sabah.com.tr adresinde. Siz de hiç beklemeden bu güzel mesajlara göz atmaya başlayabilirsiniz.

İYİ GECELER MESAJLARI (2018)

Whatsapp, SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınıza toplu olarak paylaşabileceğiniz iyi geceler mesajı burada. Sevgiliye iyi geceler sözleri seçmek için hemen haberimize göz atabilirsiniz.

Hatırla sevgilim! Aklımdasın, yüreğimdesin, sözümdesin, fikrimdesin, duamdasın, hayalimdesin. İyi geceler canım.

Sen iyi geceler demediğin için kötü geçen gecelerim var benim… İyi geceler her şeyim.

Uzaktan sarılıyorum sana, öyle uyuyorum… İyi geceler, tatlı rüyalar sevgilim.

Uykuyu seni görebilmemi sağladığı için sevdiğim doğrudur. Gecen güzel olsun sevgilim, iyi uykular.

Uyuyunca her şey geçermiş. Bir tek sen geçme. Hep kal… Tatlı uykular canım.

Her sabah yeni bir umut değil mi yaşama? Umuduma sarılıp uyuyorum ben… İyi uykular bir tanem.

Aklımda sadece senin düşüncen var. Başka bir şeyi düşünerek uyuyamam. Seni rüyamda görebileceğimin farkında olmam uyumama yardımcı oluyor. Yoksa sabaha kadar gözlerim seni arar gecenin karanlığında… İyi geceler sevgilim.

Yıldızlarda aradım gözlerini. Ay yansıdı birden yüzüme. Nerede hayal ediyorsam orada oluyor varlığın. Seni sevmek geliyor içimden her saniye. Uykumda, uyanıklığımda… İyi geceler sevdiğim.

Gözlerimi kapatıyorum artık. Bir daha bu gözler açıldığında, çevresinde aradığı ilk görüntü sen olacak. Tatlı rüyalar sevgilim.

İyi geceler sevdiğim kadın. Yıldızlar kadar parlak gözlerinden bakıyorum uykuya bile.

Sabah uyandığımda aklıma ilk gelecek insanın sen olduğu gerçeğinin farkında olmam ve gülümseyerek gözlerimi kapatmam… İyi uykular sevgilim.

Her gecenin bir sabahı elbette var. Güneş yeniden doğacak bizim için. Sonsuz kere doğacak… İyi gecelerimiz olsun bir tanem.

Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

Beni ısıtan yorganım değil, seni hissetmemdir. Aynısını senin de hissettiğine inanıyorum sevgilim. İyi ve sıcak uykular.

Birileri iyi geceler demediği için kötü giden geceler vardır ya; işte onlar olmasın diye buraya bir "İYİ GECELER" bırakıyorum. İhtiyacı olan alıp kullansın… İnsanlık Ölmedi :)

Ak bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat…

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun. Ne olursa olsun artık, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayrıyız. Her şeye rağmen dayanmalıyız. Kayıp gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. İyi geceler aşkım…

Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım iyi uykular tatlı rüyalar.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

Rüyaların en iyisi görürken Allah'ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim tatlı rüyalar bebeğim.

Canım yanında olmak istiyor canımın bana ihtiyacı vardır diye. Canım çok sıkılıyor canım yanımda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden bıktım artık. Sabret hayatım iyi günler bizi bekliyor. İyi geceler canım.

ROMANTİK KISA UZUN İYİ GECELER MESAJLARI

Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler her şeyim!

İYİ GECELER SÖZLERİ

Bir gün hayatına biri girer ve günaydın mesajı atmadığı zaman uyanmak, iyi geceler mesajı atmadığı zaman uyumak zorlaşır

Hayatımsın ve ben sadece seni yaşayabilirim…Seni yaşadığım her gün için..yanagına bir buse gonderiyorum…huzurla uyu bitanem..huzurlu ve mutlu…İyi geceler..seni seviyorum..

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi geceler herşeyim.

Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi Geceler.