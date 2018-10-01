- Karsını ve oğlunu öldüren zanlının cinayetten aranan oğlu yakalandı



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Adıyaman'da yıllar önce ilk eşini, çocuğunu ve teyzesinin oğlunu öldüren, geçtiğimiz günlerde de sonraki eşini ve çocuğunu öldüren Bekir Avcı'nın 'kasten adam öldürme ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından aranan oğlu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde geçtiğimiz günlerde eşi Emine Orki ile oğlu Enes Avcı'yı öldürerek olay yerinden kaçan 76 yaşındaki Bekir Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatmış, Bekir Avcı cinayeti işledikten sonra tekrar geldiği evde jandarma ekiplerince vurularak yakalanmıştı. Jandarma ekipleri ile çatışmaya giren Bekir Avcı'nın yıllar önce ilk eşini, çocuğunu ve teyzesinin oğlunu öldürdüğü, bu suçları nedeniyle iki defa cezaevine girdiği ortaya çıkmıştı.

Bekir Avcı'nın 25 yaşındaki oğlu Ali Avcı'nın da Bodrum Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, kasten adam öldürme ve göçmen kaçaklığı suçlarından arandığı ortaya çıktı. Bunu üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek cinayetin işlendiği Güzelyurt köyüne gitti. Burada Ali Avcı'nın izini süren jandarma ekipleri, taziye evinin çevresinde önlem aldı. Ali Avcı'nın babası tarafından öldürülen annesi ve kardeşinin taziyesine geldiğini belirleyen ekipler, yakınlarının taziye evinden uzaklaşmasının ardından operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalanan Ali Avcı, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Sorgusu tamamlanan Ali Avcı, Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.