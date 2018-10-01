Kasımpaşa’nın Oya annesi var

Necip Fazıl Kısakürek
'in "Gittikçe kesilir derken sedalar. Gece; bir siyah el gözümü bağlar. Duyarım, içime sığınmış, ağlar. Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz" dizelerini hayatının her anına, her yılına nakşeden Kasımpaşa
'nın Oya annesi, 60 yıldır kimsesiz çocuklara kol kanat germeye devam ediyor. "Yaptıklarımızdan ziyade 'neleri yapamadık, neler yapmalıyız'ı konuşmalıyız" diyen Oya Kayacık
, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi
'ne çok genç yaşlarda sorumlu olarak atandı. Bugün 80'ine merdiven dayamasına karşın, yanından geçen her çocuk hala onun şefkat ve güler yüzünden nasibini alıyor. Gecenin geç saatlerine kadar çocukların elbiseleri, kırtasiye malzemeleriyle ilgilenen, ramazanda çocuk yuvasında son kişi sahurunu yapana kadar uyumadı. Kayacık "Cumhurbaşkanımız gençlikteki çalışmalarımı da yakinen bilir. Kendisinin de hayatının büyük bölümü Kasımpaşa'da geçti. Onların çocuk sevgisini de biliyorum. Çünkü bu mahallemizde olan bir şey. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi. 'ONLARA HIÇ IDARECI GÖZÜYLE BAKMADIM'
Oya Kayacık, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ne gelen giden çocuklar ve onların ihtiyaçları nedeniyle yılların nasıl geçtiğini fark etmediğini söyleyerek "Çocuklara hiçbir zaman idareci veya öğretmen gözüyle bakmadım. Ben de onlardan biriydim. Onlarla beraber yerdim oynardım. Her şeyi beraber yapardım" diye konuştu..