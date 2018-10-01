Kastamonu'da 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarının yanı sıra çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından, sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.