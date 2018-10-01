Küçükçekmece'de öldürülen gencin cenazesinde kavga

Küçükçekmece'de öldürülen 16 yaşındaki zihinsel engelli gencin cenazesi helallik için evin önüne getirildi. Bu sırada evin önündeki kalabalık arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişi birbirine girerken kavgayı akrabalar ayırdı. 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, eve giren hırsızlar tarafından 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

Küçükçekmece'de hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Cenaze arabasının evin önüne gelmesiyle anne Asuman Koç ve anneanne Hatice Akkaya fenalık geçirdi. Acılı anne ve anneanneye sağlık ekipleri m��dahale etti. 17 yaşındaki gencin öz babası Sezer Öz ise cenaze arabasına binerek tabutun başında uzun süre ağladı. Bu sırada çocuğun üvey babası Yılmaz Koç ve öz babası Sezer Öz arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafın yakınlarının da karıştığı kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için camiye götürüldü.

BÜTÜN ŞÜPHELER KOMŞU ÜZERİNDE

Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.