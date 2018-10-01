- Minik Ahmet Eren yuttuğu pilden normal yoldan kurtuldu, herkes rahat bir nefes aldı



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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki evlerinde televizyon izlerken geçtiğimiz hafta kumanda pilini yutan 3 yaşındaki Ahmet Eren Yılmaz yuttuğu kumanda pilinden 2 gün sonra normal yolla kurtuldu. Ailesi kumanda pilinden minik Ahmet Eren'in cerrahi bir yönteme gerek kalmadan normal yolla kurtulması üzerine rahat bir nefes aldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesinde oturan Yılmaz ailesi geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşadı. Evin 3 yaşındaki ferdi Ahmet Eren Yılmaz evde televizyon izlerken televizyon kumandasının pilini yutması üzerine aile önce çocuklarını Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ardından da buradaki ilk müdahalenin ardından çocuklarını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürdü. Çekilen röntgen filminde açık olarak pil minik Ahmet Eren'in karnında gözükürken, doktorlar normal yolla pilin çıkmaması halinde çocuğa cerrahi müdahalede bulunmaya karar verdi. Ancak pil olayın gerçekleşmesinin üzerinden 2 gün sonra normal yolla vücuttan atıldı. Ailesi kumanda pilinden minik Ahmet Eren'in cerrahi bir yönteme gerek kalmadan normal yolla kurtulması üzerine rahat bir nefes aldı.