Nasıl polis olunur? - Polis olmak için şartlar nelerdir?

Nasıl polis olunur? Polis olmak isteyen aday lise mezunuysa izleyeceği yol farklı olmalı, üniversite mezunuysa yine farklı olmalıdır. Lise mezunu olan adaylar, Üniversitelere geçiş sınavlarına girmeleri ve Polis akademisi tarafından belirlenen baraj puanının altında kalmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde polis olamazlar, Üniversite mezunu adaylar için ise durum tamamen farklıdır. Üniversite mezunu adaylar POMEM okuyarak veya KPSS'den yeterli puanı alıp mülakata girerek polis olabilir.



Peki polis olmak için şartlar nelerdir?

Polis olmak isteyen adaylar için tüm şartları hazırladık. İşte polis olmak için gerekli şartlar...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sabıka kaydı olmaması

Herhangi bir şekilde okuldan atılmamak

Türkçeyi kusursuz konuşmak

Erkekler en az 1.67 boyunca kızlar ise 1.65 boyunca olmalı

Herhangi bir suçtan dolayı hakkında savuşturma bulunmaması

Tüberküloz, düztaban olmamak

Devlet hastanesinden Polis Akademisi öğrencisi olur kaydını içerek sağlık raporuna sahip olmak

Sınavların uygulanacağı dönemde 22 yaşından gün almamış olmak

Duyu organlarında herhangi bir şekilde kusur bulunmaması

Vücut yapısı düzgün her bakımdan sağlam ve fiziki görüntüsünün düzgün olması

Liseden sonra nasıl polis olunur?

Liseden sonra polis olmanın şartı PMYO sınavına girmektir. Bu sınava girdikten sonra minimum 280 puan alınması gereklidir. Her yıl bu taban puanlar değişiklik göstermektedir. Daha sonra mülakatlara ve sağlık kontrollerine girilecektir. Bu sağlık kontrollerinden de herhangi bir problem çıkmazsa sözlü mülakata alınacaksanız. İki aşamadan olan sözlü mülakat psikolojik ve daha sonra Emniyet Müdürlüğünün karşısına çıkılıyor. Eğer bu kısmı da başarı ile atlatırsanız. İntibak eğitimlerine katılmaya hak kazanıyorsunuz. İntibak eğitimini de başarı ile tamamlayan adaylar için 2 yıllık polis eğitimi alınmaya hak kazanılıyor.