Nasıl polis olunur? - Polis olmak için şartlar nelerdir?

Nasıl polis olunur? Polis olmak isteyen aday lise mezunuysa izleyeceği yol farklı olmalı, üniversite mezunuysa yine farklı olmalıdır. Lise mezunu olan adaylar, Üniversitelere geçiş sınavlarına girmeleri ve Polis akademisi tarafından belirlenen baraj puanının altında kalmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde polis olamazlar, Üniversite mezunu adaylar için ise durum tamamen farklıdır. Üniversite mezunu adaylar POMEM okuyarak veya KPSS'den yeterli puanı alıp mülakata girerek polis olabilir.
Peki polis olmak için şartlar nelerdir?
Polis olmak isteyen adaylar için tüm şartları hazırladık. İşte polis olmak için gerekli şartlar...
Liseden sonra polis olmanın şartı PMYO sınavına girmektir. Bu sınava girdikten sonra minimum 280 puan alınması gereklidir. Her yıl bu taban puanlar değişiklik göstermektedir. Daha sonra mülakatlara ve sağlık kontrollerine girilecektir. Bu sağlık kontrollerinden de herhangi bir problem çıkmazsa sözlü mülakata alınacaksanız. İki aşamadan olan sözlü mülakat psikolojik ve daha sonra Emniyet Müdürlüğünün karşısına çıkılıyor. Eğer bu kısmı da başarı ile atlatırsanız. İntibak eğitimlerine katılmaya hak kazanıyorsunuz. İntibak eğitimini de başarı ile tamamlayan adaylar için 2 yıllık polis eğitimi alınmaya hak kazanılıyor.