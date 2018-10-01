Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otoban bir anda araba mezarlığına döndü

Otoban bir anda araba mezarlığına döndü

otobanında arızalı otomobilleri taşıyan tır, arızalanarak yol kenarında duran bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR karayoluna devrilirken, üzerinde bulunan otomobiller ise yola saçıldı. Meydana gelen nedeniyle otobanda araç mezarlarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 18:07
Otoban bir anda araba mezarlığına döndü

Edinilen bilgiye göre, -Şanlıurfa otobanında seyir eden Özgür K. idaresindeki 41 B 2830 plakalı tır, yolun 15. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Hüseyin Y idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR karayoluna devrilirken, üzerinde bulunan otomobiller ise yola saçıldı. Meydana gelen nedeniyle otobanda araç mezarlarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle üç şeridi ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 saat boyunca ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.



TÜRK BAYRAĞINI KARAYOLLARI İŞÇİSİ KALDIRDI

Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, TIR'daki otomobillerle birlikte bir Türk bayrağının de yere düştüğünü gördü. Bayrağı düştüğü yerden alan işçi, katladıktan sonra TIR sürücüsüne verdi.

Takla atan otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Öte yandan, kazada ismi öğrenilemeyen oğlu ile birlikte yaralanan minibüs sürücüsü Hüseyin Y.'nin, aracı kısa bir süre önce Gaziantep'teki bir galeriden alarak, kentten ayrıldığı öğrenildi. Oğlu ve yeni aldıkları minibüs ile 'a seyir eden Hüseyin Y, arıza nedeniyle yolun emniyet şeridinde aracı park etti. İddiaya göre aracı aldığı galeri çalışanları ile telefonla görüşen Hüseyin Y. gönderilecek ustayı beklerken kaza meydana geldi.

NASA görevlisi Türk bilim insanı cevapladı

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı

TAŞ ZANNETTİĞİM İÇİN DURMADIM

Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, ikinci bir kazaya sebebiyet verilmemek için geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kaza yeri güvenlik çemberine alınırken, yolun üç şeridi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım saatlerce kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoban bir anda araba mezarlığına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN