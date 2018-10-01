Otomobili çalmak isterken yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Nakiboğlu Mahallesi Kuzgunkavak Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet A., birkaç gündür park halindeki Muhammer Ezildi'ye ait 42 HJ 740 plakalı otomobili, iddiaya göre, kapısını tornavidayla açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırarak, çalmak istedi. Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalıştırıp, hareket ettirmek isteyen Ahmet A.'yı suçüstü yakaladı.

3 GÜNDÜR SOKAKLARDA KALIYORMUŞ

Gözaltına alınan Ahmet A.'nın, 2 farklı suçtan poliste kaydının bulunduğu ve 3 gündür de evine gitmeyip, sokaklarda kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.