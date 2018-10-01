Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı - 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama nihai liste

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Eylül ayının başında duyurulan Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı büyük ilgi görmüş ve binlerce kişi İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamıştı. 5 binden fazla kişinin istihdamını sağlayacak olan personel alımı, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri kapsamakta. 13 Eylül tarihinde sona eren başvurular sonrası, adaylar başvuru sonuçlarını merak eder olmuştu. Sağlık Bakanlığı, yaptığı duyuru ile başvuru sonuçlarını açıkladı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor.

Sağlık Bakanlığı 2018 personel alımı hakkında tüm detaylara her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.