Son dakika: Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

Kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesi ile haklarında soruşturma açılan bazı sosyal medya fenomenlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen operasyonda internet ağlarındaki paylaşımlarda uyuşturucu kullanımını özendirdikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.