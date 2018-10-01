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Son dakika: fenomenlerine operasyonu

Son dakika haberi.... İstanbul merkezli 5 ilde, yüksek takipçi sayısı olan bazı fenomenlerine yönelik operasyonu düzenledi. Yürütülen operasyonda 4 kişi yakalandı.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 13:33
Son dakika: Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

Kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda yu özendirdikleri gerekçesi ile haklarında soruşturma açılan bazı fenomenlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen operasyonda internet ağlarındaki paylaşımlarda uyuşturucu kullanımını özendirdikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Son dakika: Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu
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