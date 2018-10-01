Taş zannettiğim için durmadım

Adana
polisi, 15 gün önce aracıyla sokakta oynayan 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'a çarparak ölümüne neden olan ve kayıplara karışan sürücüyü yakaladı. Zanlının kimliğini belirleyebilmek için kılı kırk yaran polis, sürücünün 240 kilometrelik kaçış güzergahı boyunca 100 civarında güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Kaza Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül günü meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'ın ailesi küçük kızı yolda kanlar içinde yatarken buldu. İddiaya göre araba çarpması sonucu ağır yaralanan küçük kız, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz kız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı ya da zanlıları bulmak için sokağı gören kameraları incelemeye aldı. ARAÇLARA İNCELEME
Polis kızın evden çıkış saati ile ailesinin onu bulma saati arasında 100 aracın sokağa girdiğini belirledi. Polis bu araçları tek tek inceleyip küçük kıza çarpıp altına alabilecek araç sayısını 6'ya indirdi. Ekipler sonunda 31 MA 3211 plakalı kamyonetin kıza çarptığını ortaya çıkardı. Zanlının Hatay
'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu anlaşıldı.
Kamyoneti kullanan Suriye
uyruklu Amır Harba (24) ile olayda yanında bulunan Abdülmelik El Cevher (23), Reyhanlı'da yakalandı. Arkadaşıyla birlikte sandalye sattığını söyleyen zanlı ifadesinde, taşa çarptığını sandığını belirterek "Kamyonetle sanki bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben onun kız çocuğu olduğunu bilsem durur onu hastaneye götürürdüm. Ama ben taş zannedip yoluma devam etti. Çok pişmanım" dedi.