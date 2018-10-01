Haberler Yaşam Haberleri Taş zannettiğim için durmadım

Taş zannettiğim için durmadım 15 gün önce aracıyla sokakta oynayan 2 yaşındaki Ela Nur’a çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı. Zanlının ifadesindeki sözler minik kızın ölüm anıyla ilgili yürekleri dağladı