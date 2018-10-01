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TEM'de TIR devrildi, trafik kilit!

TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik bölgede yoğunluğu yaşandı.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 17:12
TEM'de TIR devrildi, trafik kilit!

Kaza, TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. TEM'den çıkarak Başakşehir yönünde seyir halinde olan saman yüklü TIR, virajı alırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan dönerek devrildi.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerin polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, devrilen TIR'ı vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları sürüyor.

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TEM'de TIR devrildi, trafik kilit!
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