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TEM'de TIR devrildi, trafik kilit! TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik bölgede yoğunluğu yaşandı.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 17:12