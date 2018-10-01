Temelden ses geldi bina tahliye edildi

İstanbul
Güngören'de temelinden ses gelen 7 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan 7 katlı apartmanda oturan vatandaşlar dün sabaha karşı 03.00 sıralarında binadan sesler geldiğini fark etti. Apartmandan çıkan vatandaşlar binada çatlaklar ve hasarlar meydana geldiğini görünce durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Polis ve Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri apartmanda yaptıkları incelemeler sonucunda binayı güvenlik gerekçesiyle boşaltarak mühürledi.
Evleri mühürlenen bina sakinlerinin çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi.