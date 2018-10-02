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20 kilo la yakalanan şahıs tutuklandı

’nin Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aracında yaklaşık 20 kilo toz yakalanan şahıs tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:57
20 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Himmetdede Mahallesi mevkinde yol devriyesinde bulunan jandarma ekipleri, Necmettin Ö.'nün sürücüsü olduğu 07 YGU 51 plakalı aracın deposundan yakıt atarak ilerlediğini fark etti. Şüphe üzerine durdurulan araçta, jandarma narkotik köpeği 'Çıtır' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın deposunda 6 adet poşetlere sarılı vaziyette zulalanmış yaklaşık 20 kilo toz ele geçirdi. Aracın sürücüsü Necmettin Ö. gözaltına alınırken, 'dan 'ye kadar araçta bulunan kadın ve çocuklarla aile süsü vererek geldiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan Necmettin Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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20 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
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