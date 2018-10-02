8 geline damatsız düğün

Bursa
'da yaşayan ve küçük yaşlardan beri gelin olmanın hayalini kuran 8 engelli genç kıza, Kestel ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği "Sevgi Engel Tanımaz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düğün yapıldı. Temsili kız isteme ve kına gecesinin ardından, temsili damatsız düğün yapıldı.
Kestel Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün 3 saat sürdü. Gelinlerin piste gelişi ve duvakların açılması ile başlayan düğün, takı merasimi ile devam etti. Takı merasiminin ardından şarkılar eşliğinde oynayan gelinler yakınları ile doyasıya eğlendi.
Temsili düğünün gelinlerinden Hatice Saltık, "Gelin olmak güzel. Allah herkese gelinlik nasip etsin. İlk defa gelin oldum. Gelinliği giydikten sonra değiştim. Sadece benim için değil bütün engelli kardeşlerim adına, böyle bir etkinlik düzenlendiği için binlerce teşekkür ederim" dedi.
Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Fatma Taban ise "Kızım, kız kardeşinin düğününde çok duygulanmıştı, 'gelinlik ne zaman giyeceğim anne' diyordu. O hayali gerçek oldu, biz çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu. Bu organizasyonu düzenleyen derneğe ve emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyoruz" diye konuştu.