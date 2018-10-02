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kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona eriyor? | tarihleri 2018

Eylül ayının son haftası ile beraber kayıt yenileme tarihleri hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Kayıt yenileme tarihlerini merak eden binlerce öğrenci, tarihleri ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından ise tarihler belli olmuştu. Bu açıklamanın ardından ise kayıt yenileme işlemlerine yönelik sorgulamalar arttı. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 2019 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemlerine değindik. Ücret ödemesinden tarihlere kadar birçok detayı haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:36
AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona eriyor? | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2018

'nden kayıt yenileme işlemleri hakkında duyuru yapıldı. Böylece, binlerce öğrencinin merakla araştırdığı kayıt yenileme tarihleri de netleşmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde AÖF akademik takviminin belli olmasının ardından kayıt yenileme kılavuzu da yayımlandı ve ilgili yenileme tarihleri de açıklandı. Bu duyurunun ardından binlerce öğrenci işlemleri hakkında sorgulamalarını yapıyor. Hazırladığımız haberimizde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerine ve tarihlere değindindik.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül 2018 Salı günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

Kayıt yenileme işlemleri hakkındaki detaylı bilgiler için diğer sayfalarımıza göz atabilirsiniz.

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AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona eriyor? | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2018
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