AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona eriyor? | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2018

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri hakkında duyuru yapıldı. Böylece, binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri de netleşmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde AÖF akademik takviminin belli olmasının ardından kayıt yenileme kılavuzu da yayımlandı ve ilgili yenileme tarihleri de açıklandı. Bu duyurunun ardından binlerce öğrenci AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında sorgulamalarını yapıyor. Hazırladığımız haberimizde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerine ve tarihlere değindindik.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül 2018 Salı günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

Kayıt yenileme işlemleri hakkındaki detaylı bilgiler için diğer sayfalarımıza göz atabilirsiniz.