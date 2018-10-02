AÖL kayıt yenileme tarihleri 2018-2019 - MEB AÖL Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçıran adaylara müjde! Açık lise kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt başlıklı duyurunun ardından, iligli tarihlerin ileri bir tarihe kadar uzatıldığı duyuruldu. Böylece, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilk kayıt kapsamında Açıköğretim Lisesi okuyacak olanlar ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler için son bir şans daha oluştu. Peki, Açık öğretim lisesi AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte merak edilen o detaylar

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim olan 2018-2019 eğitim yılı için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.

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