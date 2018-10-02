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tarihleri 2018-2019 - AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Eylül ayının son günlerini yaşarken tarihlerinde de araştırmalar iyice hız kazandı. Yeni eğitim öğretim döneminde de aracılığıyla eğitimini sürdürmek isteyen binlerce öğrenci, Açıköğretim lisesi kayıt yenileme tarihini ilgiyle araştırıyor. Normal şartlarda 'in resmi açıklamasıyla 28 Eylül günü sona erecek olan yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldı. 'nın yaptığı bu son dakika açıklamasının ardından binlerce öğrenci de yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine yönelik sorgulamalarını son sürat arttırdı. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için sizler için hazırladığımız haberimizde, açık lise yeni kayıt tarihlerine değinirken AÖL kayıt yenileme işlemlerine yönelik merak ettiklerinizi de listeledik. İşte MEB 2018-2019 Açıköğretim Lisesi kayıtları hakkında paylaşılan resmi bilgiler!

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:45
AÖL kayıt yenileme tarihleri 2018-2019 - MEB AÖL Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

ve kayıt yenileme tarihlerini kaçıran adaylara müjde! kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri uzatıldı. tarafından ve yeni kayıt başlıklı duyurunun ardından, iligli tarihlerin ileri bir tarihe kadar uzatıldığı duyuruldu. Böylece, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilk kayıt kapsamında Açıköğretim Lisesi okuyacak olanlar ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler için son bir şans daha oluştu. Peki, Açık öğretim lisesi AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte merak edilen o detaylar

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı () Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim olan 2018-2019 eğitim yılı için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.

Tarihler ve detaylar diğer sayfalarımızda...

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AÖL kayıt yenileme tarihleri 2018-2019 - MEB AÖL Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
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