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Cep telefonu için öldürdüler

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
Cep telefonu için öldürdüler
İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki epilepsi hastası , cumartesi gecesi eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden gencin cesedini anneannesi buldu. Anne Asuman Koç, "Arkadan bıçaklanmış. Evde bizim olmadığımızı bilen tanıdık biri. Tanımadığına kapıyı açmazdı. Kapıda zorlama izi yok" diye konuştu. Talihsiz gencin cep telefonunun hırsızlarca alındığı ortaya çıktı. Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi dün helallik için evin önüne getirildi. Cenaze aracına çıkan baba Sezer Öz ile araçtan inmesini isteyen yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı diğer akrabalar ayırdı. Öz'ün cenazesi ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Cep telefonu için öldürdüler
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