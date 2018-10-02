Eşini darbedip boğazına bıçak dayadı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D'nin, darbedip sürükleyerek üst geçitten indirdiği eşinin boğazına simitçiden zorla aldığı bıçağı dayadığı iddia edildi. Bu sırada çevrede bulunan taksiciler, Aynur D'yi kurtardı. Bıçakla kendisine zarar veren Hüseyin D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

"HER ŞEY ÇOK KISA SÜREDE YAŞANDI"

Sinir krizi geçiren Aynur D, sakinleştirildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olayı gören taksici Kadir Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla şüphelinin ellerini tutarak kadını kurtardıklarını belirterek, "Kadın sürekli 'Bana bunu yapmayacaktın' diye ağlıyordu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Her şey çok kısa sürede yaşandı." dedi.