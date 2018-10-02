İki keçi için film gibi operasyon

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan H.Ş.'ye ait 2 keçi kimliği belirsiz iki kişi tarafından bir araca bindirilerek çalındı. Keçilerinin yerinde olmadığını gören H.Ş. durumu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

ÖNCE ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, mahallede yaşayan diğer kişilerden keçilerin beyaz bir araca bindirildiği bilgisine ulaştı. Mahalle giriş ve çıkışlarında farklı şehir polis kameralarını takibe alan ekipler, aracın plaka bilgisine ulaştı. Aracı şehir merkezine kadar 15 farklı kameradan takip eden ekipler, plaka bilgisi üzerinden aracı kullanan A.O. ve İ.E.'nin iletişim bilgilerine ulaştı.





ADLİYE İÇERİSİNDE OPERASYON

Ekipler, şüpheli şahıslaAntalyalya Adliyesinde imzalanması gereken bir evraklarının olduğu bilgisini iletti. Evrak imzalamak üzere adliyeye gelen şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerin kullandığı aracın arkasından alınan kıl örnekleri ise çalınan keçilere mi ait olduğu tespit etmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Gelen sonuçta ise arabadan çıkan kıl örnekleri ile keçilerin yattığı yerden alınan kıl örnekleri uyuştu.

KEÇİLERİ SATIN ALANA İKİNCİ OPERASYON

İncelemelerin ardından şahıslar sorgulamalarında suçlamaları kabul etti. A.O. ve İ.E. haklarında hazırlanan evraklar ile adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken jandarma ekipleri şahısların keçileri sattığını öğrendiği diğer kişiye operasyon yaparak keçileri geri aldı.

OTOMOBİL HIRSIZLARININ FİLM GİBİ PLANINI POLİS BOZDU

Ekip arabasında karakola getirilen keçiler, H.Ş.'ye teslim edildi. Keçileri bulunmanın sevincini yaşayan H.Ş., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.