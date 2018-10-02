İkinci el araç satışında gerekli evraklar nelerdir?

İkinci el araç satışı ve alışında bazı belli başlı evraklara ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu evraklar hazırlanmadan kişiler ellerindeki aracı satamazlar veya yeni bir ikinci el araç sahibi olamazlar. Bu yüzden bu evrakların ne olduğu bilinmeli ve araç satışı veya alışı yapılmadan önce hazırlanmalıdır. Bu konuyla ilgili Sabah.com.tr ekibi olarak yine en doğru ve güvenilir bilgileri sizler için hazırladık. İşte İkinci el araç satışında gerekli evraklar…

İkinci el araç satışında gerekli evraklar

Araç satışı gerçekleşmeden önce iki tarafından da kendinden istenilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. Eğer ki bu evraklar tam olarak hazırlanmazsa araç satışı ve alışı gerçekleşmez. Peki araç satımında hangi evraklar gereklidir?