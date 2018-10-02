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nda gerekli evraklar nelerdir?

Kişiler ellerindeki araçları satmak istedikleri zaman veya araç almak istedikleri zaman belli başlı evraklara ihtiyaç duyarlar. Bu evraklara sahip olmadan araç satışı veya alışı gerçekleşmez. Bu yüzden internet üzerinden hemen her gün aratılan konular arasında nda gerekli evraklar nelerdir? sorusu aratılıyor. Biz yine Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için bu konuyla ilgili tüm detayları hazırladık…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:25
İkinci el araç satışında gerekli evraklar nelerdir?

ve alışında bazı belli başlı evraklara ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu evraklar hazırlanmadan kişiler ellerindeki aracı satamazlar veya yeni bir ikinci el araç sahibi olamazlar. Bu yüzden bu evrakların ne olduğu bilinmeli ve araç satışı veya alışı yapılmadan önce hazırlanmalıdır. Bu konuyla ilgili Sabah.com.tr ekibi olarak yine en doğru ve güvenilir bilgileri sizler için hazırladık. İşte İkinci el araç satışında gerekli evraklar…

İkinci el araç satışında gerekli evraklar

Araç satışı gerçekleşmeden önce iki tarafından da kendinden istenilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. Eğer ki bu evraklar tam olarak hazırlanmazsa araç satışı ve alışı gerçekleşmez. Peki araç satımında hangi evraklar gereklidir?

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İkinci el araç satışında gerekli evraklar nelerdir?
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