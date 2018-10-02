Kızına şiddet uygulayan damadını bıçakladı!

Bursa'da iddiaya göre, 2 yıllık evli Emrah Y, karısını darp ederek baba evine gönderdi. Emrah Y. birkaç gün sonra kayınpederi M.Ö'yü arayarak eşiyle görüşmek istediğini söyledi. M.Ö. damadının telefonundan sonra kızı ve eşini alarak Emrah Y'nin çalıştığı alışveriş merkezine gitti. Burada bir süre tartışan kayınpeder ile damat arasında arbede yaşandı. Kayınpeder M.Ö. yanındaki bıçakla damadı Emrah Y'yi bıçaklayarak yaraladı.



Emrah Y. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kayınpeder M.Ö. ise kayıplara karıştı. Ameliyata alınan Emrah Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"GELİN KIZINIZI ALIN"



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Y'nin ifadesine başvurdu. Emrah Y. ifadesinde, eşiyle kıskançlık yüzünden sorun yaşadıklarını, en son telefonunu kurcaladığını görünce dayanamayarak kayınpederini aradığını ve 'Gelin kızınızı alın' dediğini iddia ederek, "Eşim çok kıskançtı. Bu yüzden çok tartışırdık. En son telefonumu kurcaladığını gördüm. Yine tartıştık, ben de kayınpederimi arayıp kızınızı alın, biraz kafa dinleyelim dedim. Kayınpederim ve kayınbiraderim gelip aldılar eşimi. Birkaç gün sonra konuşmak için kayınpederimi aradım ve müsaitseniz size gelmek istiyorum dedim. Aynı gün kayınpederim eşi ve kızıyla benim çalıştığım alışveriş merkezine geldi. Burada bir süre tartıştık daha sonra beni bıçakladı" dedi.



Olaydan birkaç gün sonra yakalanan kayınpeder M.Ö. ise damadını yalandı. Damadının kızına birkaç defa şiddet uyguladığını belirten M.Ö, "Damadım kızıma şiddet uyguluyordu. En son yine dövmüş kızımı, biz de aldık eve getirdik. Birkaç gün sonra beni arayıp eve gelmek istediğini söyledi. Ben de evde kavga gürültü olmasın diye kızımı ve eşimi yanıma alarak çalıştığı yere gittim. Burada bir süre tartıştık. Daha sonra itişme kakışma oldu aramızda, dayanamayarak bıçakladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.



Zanlı kayınpeder M.Ö. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.