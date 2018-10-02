Lastik botta 84 göçmen

İzmır'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Bademli önlerinde şişme lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu botta yakalanan 46 göçmen kıyıya getirildi. Denizköy önlerinde tespit edilen lastik botta da 38 göçmen yakalandı. Adana'da ise polis ekipleri, bir depoda zorla tutulduğu ileri sürülen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 60 kişilik Suriyeli düzensiz göçmen grubunu kurtardı. Grubu yasa dışı yollarla ülkeye getiren aralarında şebeke elebaşı olduğu öne sürülen "Ebu Talip" kod adlı İ.A'nın da olduğu 4'ü Suriyeli 11 şüpheli yakalandı. 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen
11 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki evde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Çanakkale Ayvacık'ta da Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 57, Hatay'da ise 42 düzensiz göçmen yakalandı. Tekirdağ'da da yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 131 kaçak göçmen yakalandı.