Nikah başvurusu için gerekli işlemler nelerdir?

Evlenmek bir aile kurmak için başlangıç unsurlarından biridir. İnsanlar görücü usülü veya birbirlerini tanıyarak evlenme yoluna girmiş olurlar. Bu evlilik süreçlerini resmi olarak gerçekleştirmek için yasal işlemleri de yapmaları gerekmektedir. Başvurudan testlere, belgelerden şahitlere her türlü detaya haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

Nikah kıymak için başvuru koşulu nelerdir?

Peki nikah başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? Evlenme işlemini gerçekleştirmeden önce aşağıdaki unsurları yapmanız gerekmektedir.

Nüfus cüzdanının aslı gerekli (Son 10 yıl içinde değiştirilmiş, okunabilir ve güncel medeni durum halini yansıtabilir şekilde olmalı)

Evlenmek için gerekli olan sağlık raporu (Aile doktorunuzdan veya aile sağlık merkezinizden temin edebilirsiniz. Ancak imzalı ve kaşeli olmak zorundadır.)

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf gereklidir. (Kadınlar başörtülü fotoğraf kullanabilirler ancak alın ve çene kısmı açık olmalıdır. Fotoğraf sayısı başvuruda bulunacak evlendirme dairesine göre 4 ila 6 arasında değişebilir.)

Yukarıdaki belgeler standart belgelerdir ve yapılması zorunlu olanlardır. Aşağıda vereceğimiz bilgiler ise belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.

Evlendirme Memurluğuna müracaat edilebilmesi için çiftlerden en az bir tanesinin başvuruda bulunulacak ilçede ikamet etmesi gerekmektedir.

İkamet etmedikleri ilçede ikamet nikah kıydırmak isteyen çiftlerin, ikametlerinin bulunduğu il-ilçe belediye evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir. (Ayrı ayrı yerlerden alınan izin belgeleri ile müracaat kabul edilmez)

Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri zorunludur. Eğer eşlerden birisi başvuruya gelemiyor ise (Şehir dışında-yurtdışında olması veya başvuruya gelemeyecek durumda bulunması gibi) bir diğerine Noter onaylı vekaletname vermesi zorunludur. Bunun için noterden Özel Vekaletname düzenlemesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği madde 17.Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.

Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır(180 gün)

Tekrar belirteceğimiz gibi bu madde 4'den sonraki işlemler belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilir.